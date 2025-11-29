Precio de Reaxa hoy

El precio actual de Reaxa (REAXA) hoy es $ 0.000003026, con una variación del 59.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REAXA a USD es $ 0.000003026 por REAXA.

Reaxa actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- REAXA. Durante las últimas 24 horas, REAXA cotiza entre $ 0.000003015 (bajo) y $ 0.000008376 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, REAXA experimentó un cambio de -3.23% en la última hora y de -26.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 376.74K.

Información del mercado de Reaxa (REAXA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 376.74K$ 376.74K $ 376.74K Cap. de mercado totalmente diluida $ 90.78K$ 90.78K $ 90.78K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Blockchain pública MATIC

La capitalización de mercado actual de Reaxa es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 376.74K. El suministro circulante de REAXA es de --, con un suministro total de 30000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 90.78K.