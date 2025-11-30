Precio de Acid AI hoy

El precio actual de Acid AI (ACID) hoy es --, con una variación del 4.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ACID a USD es -- por ACID.

Acid AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,306, con un suministro circulante de 999.94M ACID. Durante las últimas 24 horas, ACID cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00691688, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ACID experimentó un cambio de +0.42% en la última hora y de -40.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Acid AI (ACID)

La capitalización de mercado actual de Acid AI es de $ 21.31K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ACID es de 999.94M, con un suministro total de 999938320.288485. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.31K.