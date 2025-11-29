Precio de Abbott xStock hoy

El precio actual de Abbott xStock (ABTX) hoy es $ 128.77, con una variación del 0.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ABTX a USD es $ 128.77 por ABTX.

Abbott xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 180,981, con un suministro circulante de 1.41K ABTX. Durante las últimas 24 horas, ABTX cotiza entre $ 128.19 (bajo) y $ 129.39 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,994.74, mientras que el mínimo histórico fue $ 122.32.

En el corto plazo, ABTX experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +3.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Abbott xStock (ABTX)

Cap de mercado $ 180.98K$ 180.98K $ 180.98K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M Suministro de Circulación 1.41K 1.41K 1.41K Suministro total 34,169.15777746584 34,169.15777746584 34,169.15777746584

