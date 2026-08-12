Precio de Aave v3 OP hoy

El precio actual de Aave v3 OP (AOP) hoy es $ 0.091454, con una variación del 0.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AOP a USD es $ 0.091454 por AOP.

Aave v3 OP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 354,845, con un suministro circulante de 3.88M AOP. Durante las últimas 24 horas, AOP cotiza entre $ 0.087925 (bajo) y $ 0.09208 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.859426, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.082288.

En el corto plazo, AOP experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de +2.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Aave v3 OP (AOP)

Cap de mercado $ 354.85K$ 354.85K $ 354.85K Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 354.85K$ 354.85K $ 354.85K Suministro de Circulación 3.88M 3.88M 3.88M Suministro total 3,880,030.303341616 3,880,030.303341616 3,880,030.303341616

La capitalización de mercado actual de Aave v3 OP es de $ 354.85K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de AOP es de 3.88M, con un suministro total de 3880030.303341616. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 354.85K.