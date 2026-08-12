Precio de Aave v3 BAL hoy

El precio actual de Aave v3 BAL (ABAL) hoy es $ 0.10682, con una variación del 0.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ABAL a USD es $ 0.10682 por ABAL.

Aave v3 BAL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 51,370, con un suministro circulante de 480.90K ABAL. Durante las últimas 24 horas, ABAL cotiza entre $ 0.102329 (bajo) y $ 0.10682 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6.13, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.101946.

En el corto plazo, ABAL experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -1.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Aave v3 BAL (ABAL)

Cap de mercado $ 51.37K$ 51.37K $ 51.37K Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 51.37K$ 51.37K $ 51.37K Suministro de Circulación 480.90K 480.90K 480.90K Suministro total 480,899.5213164736 480,899.5213164736 480,899.5213164736

La capitalización de mercado actual de Aave v3 BAL es de $ 51.37K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de ABAL es de 480.90K, con un suministro total de 480899.5213164736. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 51.37K.