Precio de YZY hoy

El precio actual de YZY (YZY) hoy es $ 0.3644, con una variación del 0.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YZY a USD es $ 0.3644 por YZY.

YZY actualmente está en el puesto #267 por capitalización de mercado en $ 109.32M, con un suministro circulante de 300.00M YZY. Durante las últimas 24 horas, YZY cotiza entre $ 0.3631 (bajo) y $ 0.369 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.1581037257728988, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.19323573050067985.

En el corto plazo, YZY experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de -0.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 59.26K.

Información del mercado de YZY (YZY)

Puesto No.267 Cap de mercado $ 109.32M$ 109.32M $ 109.32M Volumen (24H) $ 59.26K$ 59.26K $ 59.26K Cap. de mercado totalmente diluida $ 364.40M$ 364.40M $ 364.40M Suministro de Circulación 300.00M 300.00M 300.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 999,999,691.710205 999,999,691.710205 999,999,691.710205 Tasa de circulación 29.99% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de YZY es de $ 109.32M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 59.26K. El suministro circulante de YZY es de 300.00M, con un suministro total de 999999691.710205. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 364.40M.