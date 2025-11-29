Precio de OroBit hoy

El precio actual de OroBit (XRB) hoy es $ 2.0589, con una variación del 0.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XRB a USD es $ 2.0589 por XRB.

OroBit actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- XRB. Durante las últimas 24 horas, XRB cotiza entre $ 2.0292 (bajo) y $ 2.09 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, XRB experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -0.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 29.58K.

Información del mercado de OroBit (XRB)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 29.58K$ 29.58K $ 29.58K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.03B$ 1.03B $ 1.03B Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de OroBit es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 29.58K. El suministro circulante de XRB es de --, con un suministro total de 500000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.03B.