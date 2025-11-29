ExchangeDEX+
El precio actual de OroBit hoy es 2.0589 USD. La capitalización de mercado de XRB es -- USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de XRB a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!El precio actual de OroBit hoy es 2.0589 USD. La capitalización de mercado de XRB es -- USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de XRB a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!

Gráfico de precios en vivo de OroBit (XRB)
Última actualización de la página: 2025-11-29 19:50:32 (UTC+8)

Precio de OroBit hoy

El precio actual de OroBit (XRB) hoy es $ 2.0589, con una variación del 0.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XRB a USD es $ 2.0589 por XRB.

OroBit actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- XRB. Durante las últimas 24 horas, XRB cotiza entre $ 2.0292 (bajo) y $ 2.09 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, XRB experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -0.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 29.58K.

Información del mercado de OroBit (XRB)

$ 29.58K
$ 29.58K$ 29.58K

$ 1.03B
$ 1.03B$ 1.03B

500,000,000
500,000,000 500,000,000

ETH

La capitalización de mercado actual de OroBit es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 29.58K. El suministro circulante de XRB es de --, con un suministro total de 500000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.03B.

Historial de precios de OroBit USD

Rango de precios en 24 horas:
Historial de precios de OroBit (XRB) en USD

Siga los cambios de precios de OroBit para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ +0.003699+0.18%
30 Días$ +0.1508+7.90%
60 Días$ +0.9381+83.69%
90 Días$ +1.3459+188.76%
Cambio de precio de OroBit hoy

Hoy, XRB registró un cambio de $ +0.003699 (+0.18%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de OroBit en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.1508 (+7.90%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de OroBit en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, XRB experimentó un cambio de $ +0.9381 (+83.69%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de OroBit en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +1.3459 (+188.76%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de OroBit (XRB)?

Consulta la página Historial de precios de OroBit ahora.

Análisis de IA sobre OroBit

Información basada en IA que analiza los últimos movimientos del precio de OroBit, las tendencias del volumen de trading y los indicadores de sentimiento del mercado, que brindan actualizaciones en tiempo real para identificar oportunidades de trading y respaldar la toma de decisiones informadas.

¿Qué factores influyen en los precios de OroBit?

Los precios de OroBit (XRB) están influenciados por varios factores clave:

La dinámica de la oferta y la demanda del mercado, el volumen de operaciones en las bolsas, el sentimiento de los inversores, las noticias regulatorias y las políticas gubernamentales, los avances y actualizaciones tecnológicos, las alianzas y las tasas de adopción, las tendencias generales del mercado de criptomonedas, los movimientos del precio de Bitcoin, la cobertura mediática y la repercusión en las redes sociales, el desempeño de los competidores y factores macroeconómicos como la inflación y las tasas de interés.

Predicción de precios para OroBit

Predicción del precio de OroBit (XRB) para 2030 (en 5 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de XRB en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de OroBit (XRB) para 2040 (en 15 años)

Para 2040, el precio de OroBit podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

¿Quieres saber qué precio alcanzará OroBit en 2025-2026? Visita nuestra página de Predicción de Precios para conocer las predicciones de precios de XRB para los años 2025-2026 haciendo clic en Predicción de precios de OroBit.

Cómo comprar e invertir OroBit

¿Listo para empezar con OroBit? Comprar XRB es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar OroBit. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de OroBit (XRB).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

Paso 3

Ir a la página de trading Spot

Paso 4

Elige tus tokens

Paso 5

Completa tu compra

Guía para comprar OroBit (XRB)

¿Qué puedes hacer con OroBit?

Poseer OroBit te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar OroBit (XRB) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Qué es OroBit (XRB)

OroBit es un protocolo nativo de Bitcoin que permite finanzas programables a través de su Protocolo de Lenguaje de Contratos Inteligentes (SCL). Construido sobre Bitcoin Layer 1 y la Lightning Network, OroBit permite la tokenización segura, la transferencia fluida y la programación avanzada de activos del mundo real como oro, bienes raíces y materias primas.

OroBit Recurso

Para conocer OroBit más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre OroBit

¿Cuánto costará 1 OroBit en 2030?
Si OroBit crece a una tasa anual del 5%, su valor estimado podría alcanzar alrededor de $-- en 2026, $-- en 2030, $-- en 2035, y $-- en 2040. Estas cifras ilustran un escenario de crecimiento compuesto constante, aunque el precio futuro real dependerá de la adopción del mercado, los desarrollos regulatorios y las condiciones macroeconómicas. Puedes ver la tabla de proyección completa a continuación para obtener un desglose detallado año por año del precio potencial de OroBit y el ROI estimado.
Última actualización de la página: 2025-11-29 19:50:32 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para OroBit (XRB)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
11-29 00:20:15Actualizaciones de la Industria
Algunas meme coins y monedas de IA establecidas muestran un rendimiento sobresaliente hoy, con SQD aumentando más del 78% en un solo día
11-28 17:13:10Actualizaciones de la Industria
Solo 11 cadenas públicas generaron comisiones en cadena superiores a $100.000 en los últimos 7 días
11-28 15:09:57Actualizaciones de la Industria
Índice de Miedo Cripto Rebota a 25, Mercado Permanece en "Miedo Extremo"
11-27 19:52:56Actualizaciones de la Industria
Ranking de entradas/salidas de capital spot en 24h: Entrada neta de $473 millones en BTC, salida neta de $33,22 millones en ETH
11-27 17:01:21Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto sube a 22, el sentimiento de "miedo extremo" continúa disminuyendo
11-27 14:34:40Opiniones de Expertos
El CEO de Tether responde a la rebaja de calificación de USDT por S&P: La fragilidad del sistema antiguo está inquietando a quienes están en el poder

Aviso legal

