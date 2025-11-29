Precio de XL1 hoy

El precio actual de XL1 (XL1) hoy es $ 0.0006777, con una variación del 0.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XL1 a USD es $ 0.0006777 por XL1.

XL1 actualmente está en el puesto #1448 por capitalización de mercado en $ 3.89M, con un suministro circulante de 5.74B XL1. Durante las últimas 24 horas, XL1 cotiza entre $ 0.0006706 (bajo) y $ 0.0006848 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.003549262214266047, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000627599300698413.

En el corto plazo, XL1 experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +6.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 281.22.

Información del mercado de XL1 (XL1)

Puesto No.1448 Cap de mercado $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M Volumen (24H) $ 281.22$ 281.22 $ 281.22 Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.75M$ 25.75M $ 25.75M Suministro de Circulación 5.74B 5.74B 5.74B Suministro máx. ---- -- Suministro total 38,000,000,000 38,000,000,000 38,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de XL1 es de $ 3.89M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 281.22. El suministro circulante de XL1 es de 5.74B, con un suministro total de 38000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.75M.