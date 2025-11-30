Tokenómica de XL1 (XL1)

Tokenómica de XL1 (XL1)

Descubre información clave sobre XL1 (XL1), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 11:48:51 (UTC+8)
USD

Tokenómica y análisis de precio de XL1 (XL1)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de XL1 (XL1), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 3.86M
$ 3.86M$ 3.86M
Suministro total:
$ 38.00B
$ 38.00B$ 38.00B
Suministro circulante:
$ 5.74B
$ 5.74B$ 5.74B
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 25.57M
$ 25.57M$ 25.57M
Máximo histórico:
$ 0.0051751
$ 0.0051751$ 0.0051751
Mínimo histórico:
$ 0.000627599300698413
$ 0.000627599300698413$ 0.000627599300698413
Precio actual:
$ 0.0006729
$ 0.0006729$ 0.0006729

Información de XL1 (XL1)

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

Sitio web oficial:
https://xyo.network
Whitepaper:
https://docs.xyo.network/xyol1-white-paper.pdf
Explorador de bloques:
https://etherscan.io/token/0xf72ae3e0da743033abd7a407557d684c1ae66aed

Tokenómica de XL1 (XL1): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de XL1 (XL1) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens XL1 que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens XL1 que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de XL1 ¡explora el precio en vivo del token XL1!

Cómo comprar XL1

¿Interesado en agregar XL1 (XL1) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar XL1, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.

Historial de precios de XL1 (XL1)

Analizar el historial de precios de XL1 ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.

Predicción de precios de XL1

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse XL1? Nuestra página de predicción de precios de XL1 combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

¿Por qué deberías elegir MEXC?

MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.

Más de 4,000 pares de trading en los mercados Spot y Futuros
Los listados de tokens más rápidos entre los CEX
Liquidez #1 en toda la industria
Las tarifas más bajas, respaldadas por atención al cliente 24/7
Transparencia del 100%+ en las reservas de tokens para los fondos de los usuarios
Barras de entrada ultra bajas: compra cripto con solo 1 USDT
mc_how_why_title
Compra cripto con solo 1 USDT: Tu camino más fácil hacia el mundo cripto.

Aviso legal

Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.

Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad