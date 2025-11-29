Precio de xCellar hoy

El precio actual de xCellar (XCL) hoy es $ 0.00337, con una variación del 3.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XCL a USD es $ 0.00337 por XCL.

xCellar actualmente está en el puesto #1571 por capitalización de mercado en $ 3.14M, con un suministro circulante de 933.00M XCL. Durante las últimas 24 horas, XCL cotiza entre $ 0.00316 (bajo) y $ 0.00378 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.026490940102004847, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.002480501181173691.

En el corto plazo, XCL experimentó un cambio de +1.20% en la última hora y de -14.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 159.90K.

Información del mercado de xCellar (XCL)

Puesto No.1571 Cap de mercado $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M Volumen (24H) $ 159.90K$ 159.90K $ 159.90K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Suministro de Circulación 933.00M 933.00M 933.00M Suministro máx. 950,000,000 950,000,000 950,000,000 Suministro total 950,000,000 950,000,000 950,000,000 Tasa de circulación 98.21% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de xCellar es de $ 3.14M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 159.90K. El suministro circulante de XCL es de 933.00M, con un suministro total de 950000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.20M.