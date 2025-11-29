Precio de WIKI CAT hoy

El precio actual de WIKI CAT (WKC) hoy es $ 0.00000007736, con una variación del 4.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WKC a USD es $ 0.00000007736 por WKC.

WIKI CAT actualmente está en el puesto #491 por capitalización de mercado en $ 42.23M, con un suministro circulante de 545.84T WKC. Durante las últimas 24 horas, WKC cotiza entre $ 0.00000007481 (bajo) y $ 0.00000008242 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.000000472824771637, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000000000057105301.

En el corto plazo, WKC experimentó un cambio de -1.29% en la última hora y de -24.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 67.65K.

Información del mercado de WIKI CAT (WKC)

Puesto No.491 Cap de mercado $ 42.23M$ 42.23M $ 42.23M Volumen (24H) $ 67.65K$ 67.65K $ 67.65K Cap. de mercado totalmente diluida $ 65.82M$ 65.82M $ 65.82M Suministro de Circulación 545.84T 545.84T 545.84T Suministro máx. 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 Suministro total 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 Tasa de circulación 64.15% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de WIKI CAT es de $ 42.23M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 67.65K. El suministro circulante de WKC es de 545.84T, con un suministro total de 853278579305012. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 65.82M.