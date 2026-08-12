Precio de D. Energy hoy

El precio actual de D. Energy (WATT) hoy es € 0.0418, con una variación del 0.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WATT a EUR es € 0.0418 por WATT.

D. Energy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- WATT. Durante las últimas 24 horas, WATT cotiza entre € 0.04159 (bajo) y € 0.04211 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, WATT experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +3.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 2.39K.

Información del mercado de D. Energy (WATT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 2.39K€ 2.39K € 2.39K Cap. de mercado totalmente diluida € 50.16M€ 50.16M € 50.16M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 Blockchain pública WATT

La capitalización de mercado actual de D. Energy es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 2.39K. El suministro circulante de WATT es de --, con un suministro total de 1200000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 50.16M.