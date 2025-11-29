Precio de Velora hoy

El precio actual de Velora (VLR) hoy es $ 0.006057, con una variación del 1.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VLR a USD es $ 0.006057 por VLR.

Velora actualmente está en el puesto #3720 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 VLR. Durante las últimas 24 horas, VLR cotiza entre $ 0.005865 (bajo) y $ 0.006489 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.06763306123106956, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.005750561694060795.

En el corto plazo, VLR experimentó un cambio de -0.33% en la última hora y de +4.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.02K.

Información del mercado de Velora (VLR)

Puesto No.3720 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 55.02K$ 55.02K $ 55.02K Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.11M$ 12.11M $ 12.11M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Suministro total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Velora es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.02K. El suministro circulante de VLR es de 0.00, con un suministro total de 2000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.11M.