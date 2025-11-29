Precio de TXC hoy

El precio actual de TXC (TXC) hoy es $ 3.912, con una variación del 1.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TXC a USD es $ 3.912 por TXC.

TXC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TXC. Durante las últimas 24 horas, TXC cotiza entre $ 3.9 (bajo) y $ 4.062 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TXC experimentó un cambio de -0.18% en la última hora y de +11.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 58.47K.

Información del mercado de TXC (TXC)

Cap de mercado -- Volumen (24H) $ 58.47K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.38B Suministro de Circulación -- Suministro total 353,396,296 Blockchain pública TEXITCOIN

