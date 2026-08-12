Precio de The Top Floor Boss hoy

El precio actual de The Top Floor Boss (TJR) hoy es € 0.0001279, con una variación del 2.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TJR a EUR es € 0.0001279 por TJR.

The Top Floor Boss actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TJR. Durante las últimas 24 horas, TJR cotiza entre € 0.0001241 (bajo) y € 0.00017 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TJR experimentó un cambio de -0.47% en la última hora y de -15.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.77K.

Información del mercado de The Top Floor Boss (TJR)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 56.77K€ 56.77K € 56.77K Cap. de mercado totalmente diluida € 127.90K€ 127.90K € 127.90K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 999,999,733 999,999,733 999,999,733 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de The Top Floor Boss es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.77K. El suministro circulante de TJR es de --, con un suministro total de 999999733. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 127.90K.