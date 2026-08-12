Precio de The Top Floor Boss(TJR)
El precio actual de The Top Floor Boss (TJR) hoy es € 0.0001279, con una variación del 2.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TJR a EUR es € 0.0001279 por TJR.
The Top Floor Boss actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TJR. Durante las últimas 24 horas, TJR cotiza entre € 0.0001241 (bajo) y € 0.00017 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, TJR experimentó un cambio de -0.47% en la última hora y de -15.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.77K.
SOL
La capitalización de mercado actual de The Top Floor Boss es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.77K. El suministro circulante de TJR es de --, con un suministro total de 999999733. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 127.90K.
-0.47%
+2.56%
-15.86%
-15.86%
Siga los cambios de precios de The Top Floor Boss para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.000002746
|+2.56%
|30 Días
|€ -0.0000979
|-43.36%
|60 Días
|€ -0.0038721
|-96.81%
|90 Días
|€ -0.0038721
|-96.81%
Hoy, TJR registró un cambio de € +0.000002746 (+2.56%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0000979 (-43.36%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, TJR experimentó un cambio de € -0.0038721 (-96.81%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.0038721 (-96.81%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de The Top Floor Boss, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de TJR: alcista, alcista 60% | bajista 40%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|R1 < Precio ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.
TJR_USDT se encuentra en el período de 4 horas por encima del centro de gravedad 1,819E-4. El precio actual, situado en 1,857E-4, ha superado la resistencia R1 ubicada en 1,849E-4. La cotización se sitúa en el nivel superior del sistema de canales, con una estructura a corto plazo que apunta claramente hacia un escenario alcista. Tanto el conjunto de medias móviles como el grupo EMA emiten señales de compra, y la coherencia de los indicadores confirma que el precio actual se mantiene sólidamente por encima de este importante nivel clave. El MACD ha formado una cruz de oro, con las líneas rápida y lenta divergiendo en la misma dirección y liberando energía alcista de manera concentrada. El RSI permanece en una zona neutra, sin alcanzar valores extremos de sobrecompra, lo que deja margen para un posible avance adicional. Los valores de KDJ y StochRSI coinciden con la tendencia del precio, sin evidenciar una divergencia alcista significativa. Las bandas de Bollinger mantienen su apertura estable, sin mostrar un aumento anormal en la volatilidad, lo que indica que el sentimiento del mercado sigue siendo racional y alineado con la tendencia. En el corto plazo, la atención se centra en la resistencia R2, ubicada en 1,882E-4, que representa aproximadamente un 1,35% por encima del precio actual. Por debajo, el primer nivel de referencia es R1, recién superado, situado en 1,849E-4, a menos del 0,5% del precio actual. En caso de una corrección hacia el centro de gravedad (1,819E-4), esta distancia sería de alrededor del 2,05%, constituyendo así un soporte estructural más lejano. Los niveles S1 (1,786E-4) y S2 (1,756E-4) actúan como puntos de defensa adicionales de mayor profundidad, pero no se consideran referencias inmediatas para operar en este momento.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de The Top Floor Boss podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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TJR es una TJR.
Para conocer The Top Floor Boss más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
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El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
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El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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