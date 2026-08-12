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El precio actual de The Top Floor Boss hoy es 0.0001279 EUR. La capitalización de mercado de TJR es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de TJR a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de The Top Floor Boss hoy es 0.0001279 EUR. La capitalización de mercado de TJR es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de TJR a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de The Top Floor Boss(TJR)

Precio en vivo de 1 TJR en EUR:

€0.000109994
€0.000109994€0.000109994
+2.56%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de The Top Floor Boss (TJR)
Última actualización de la página: 2026-08-12 10:48:17 (UTC+8)

Precio de The Top Floor Boss hoy

El precio actual de The Top Floor Boss (TJR) hoy es € 0.0001279, con una variación del 2.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TJR a EUR es € 0.0001279 por TJR.

The Top Floor Boss actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TJR. Durante las últimas 24 horas, TJR cotiza entre € 0.0001241 (bajo) y € 0.00017 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TJR experimentó un cambio de -0.47% en la última hora y de -15.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.77K.

Información del mercado de The Top Floor Boss (TJR)

--
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€ 56.77K
€ 56.77K€ 56.77K

€ 127.90K
€ 127.90K€ 127.90K

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999,999,733
999,999,733 999,999,733

SOL

La capitalización de mercado actual de The Top Floor Boss es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.77K. El suministro circulante de TJR es de --, con un suministro total de 999999733. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 127.90K.

Historial de precios de The Top Floor Boss EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.0001241
€ 0.0001241€ 0.0001241
24H Mín
€ 0.00017
€ 0.00017€ 0.00017
24H Máx

€ 0.0001241
€ 0.0001241€ 0.0001241

€ 0.00017
€ 0.00017€ 0.00017

--
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--
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-0.47%

+2.56%

-15.86%

-15.86%

Historial de precios de The Top Floor Boss (TJR) en EUR

Siga los cambios de precios de The Top Floor Boss para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.000002746+2.56%
30 Días€ -0.0000979-43.36%
60 Días€ -0.0038721-96.81%
90 Días€ -0.0038721-96.81%
Cambio de precio de The Top Floor Boss hoy

Hoy, TJR registró un cambio de € +0.000002746 (+2.56%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de The Top Floor Boss en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0000979 (-43.36%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de The Top Floor Boss en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, TJR experimentó un cambio de € -0.0038721 (-96.81%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de The Top Floor Boss en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.0038721 (-96.81%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de The Top Floor Boss (TJR)?

Consulta la página Historial de precios de The Top Floor Boss ahora.

Análisis de The Top Floor Boss

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de The Top Floor Boss, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de The Top Floor Boss: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de TJR: alcista, alcista 60% | bajista 40%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteR1 < Precio ≤ R2Entre R1‑R2Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.

TJR_USDT se encuentra en el período de 4 horas por encima del centro de gravedad 1,819E-4. El precio actual, situado en 1,857E-4, ha superado la resistencia R1 ubicada en 1,849E-4. La cotización se sitúa en el nivel superior del sistema de canales, con una estructura a corto plazo que apunta claramente hacia un escenario alcista. Tanto el conjunto de medias móviles como el grupo EMA emiten señales de compra, y la coherencia de los indicadores confirma que el precio actual se mantiene sólidamente por encima de este importante nivel clave. El MACD ha formado una cruz de oro, con las líneas rápida y lenta divergiendo en la misma dirección y liberando energía alcista de manera concentrada. El RSI permanece en una zona neutra, sin alcanzar valores extremos de sobrecompra, lo que deja margen para un posible avance adicional. Los valores de KDJ y StochRSI coinciden con la tendencia del precio, sin evidenciar una divergencia alcista significativa. Las bandas de Bollinger mantienen su apertura estable, sin mostrar un aumento anormal en la volatilidad, lo que indica que el sentimiento del mercado sigue siendo racional y alineado con la tendencia. En el corto plazo, la atención se centra en la resistencia R2, ubicada en 1,882E-4, que representa aproximadamente un 1,35% por encima del precio actual. Por debajo, el primer nivel de referencia es R1, recién superado, situado en 1,849E-4, a menos del 0,5% del precio actual. En caso de una corrección hacia el centro de gravedad (1,819E-4), esta distancia sería de alrededor del 2,05%, constituyendo así un soporte estructural más lejano. Los niveles S1 (1,786E-4) y S2 (1,756E-4) actúan como puntos de defensa adicionales de mayor profundidad, pero no se consideran referencias inmediatas para operar en este momento.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para The Top Floor Boss

Predicción del precio de The Top Floor Boss (TJR) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de TJR en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de The Top Floor Boss (TJR) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de The Top Floor Boss podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará The Top Floor Boss en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de TJR para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de The Top Floor Boss.

Cómo comprar e invertir The Top Floor Boss en España

¿Listo para empezar con The Top Floor Boss? Comprar TJR es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar The Top Floor Boss. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de The Top Floor Boss (TJR).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará The Top Floor Boss instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar The Top Floor Boss (TJR)

¿Qué puedes hacer con The Top Floor Boss?

Poseer The Top Floor Boss te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

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    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar The Top Floor Boss (TJR) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es The Top Floor Boss (TJR)

TJR es una TJR.

The Top Floor Boss Recurso

Para conocer The Top Floor Boss más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre The Top Floor Boss

Última actualización de la página: 2026-08-12 10:48:17 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para The Top Floor Boss (TJR)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre The Top Floor Boss

TJR USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de TJR con apalancamiento. Explora el trading de futuros TJRUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera The Top Floor Boss (TJR) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The Top Floor Boss en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TJR/USD1
€0.000110596
€0.000110596€0.000110596
+2.96%
426.04M (USDT)
TJR/USDT
€0.000109908
€0.000109908€0.000109908
+2.32%
444.87M (USDT)

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TOFU Story

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€0.000327574
€0.000327574€0.000327574

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€2.764556€2.764556

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€0.139836€0.139836

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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