Precio de TAIX hoy

El precio actual de TAIX (TAIX) hoy es $ 0.0001012, con una variación del 0.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TAIX a USD es $ 0.0001012 por TAIX.

TAIX actualmente está en el puesto #4330 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 TAIX. Durante las últimas 24 horas, TAIX cotiza entre $ 0.0001009 (bajo) y $ 0.000102 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.000671960920599046, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000092129582649973.

En el corto plazo, TAIX experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de -2.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.06K.

Información del mercado de TAIX (TAIX)

Puesto No.4330 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 55.06K$ 55.06K $ 55.06K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BASE

