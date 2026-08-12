Precio de SPACEX(PRE) hoy

El precio actual de SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE)) hoy es € 130.16, con una variación del 2.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPACEX(PRE) a EUR es € 130.16 por SPACEX(PRE).

SPACEX(PRE) actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SPACEX(PRE). Durante las últimas 24 horas, SPACEX(PRE) cotiza entre € 127.44 (bajo) y € 135.59 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SPACEX(PRE) experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de +12.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 63.25K.

Información del mercado de SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE))

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 63.25K€ 63.25K € 63.25K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.70T€ 1.70T € 1.70T Suministro de Circulación ---- -- Suministro máx. 13,075,865,175 13,075,865,175 13,075,865,175 Suministro total ---- -- Blockchain pública NONE

La capitalización de mercado actual de SPACEX(PRE) es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 63.25K. El suministro circulante de SPACEX(PRE) es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.70T.