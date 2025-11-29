Precio de Simon the Gator hoy

El precio actual de Simon the Gator (SIMON) hoy es $ 0.000047, con una variación del 18.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SIMON a USD es $ 0.000047 por SIMON.

Simon the Gator actualmente está en el puesto #3302 por capitalización de mercado en $ 30.40K, con un suministro circulante de 646.75M SIMON. Durante las últimas 24 horas, SIMON cotiza entre $ 0.0000449 (bajo) y $ 0.0000593 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00509385059964004, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000050063242743342.

En el corto plazo, SIMON experimentó un cambio de -2.09% en la última hora y de -4.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.91K.

Información del mercado de Simon the Gator (SIMON)

Puesto No.3302 Cap de mercado $ 30.40K$ 30.40K $ 30.40K Volumen (24H) $ 7.91K$ 7.91K $ 7.91K Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.43K$ 32.43K $ 32.43K Suministro de Circulación 646.75M 646.75M 646.75M Suministro máx. 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Suministro total 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Tasa de circulación 93.73% Blockchain pública ETH

