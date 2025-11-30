Precio de IdleTradeX hoy

El precio actual de IdleTradeX (IDLETRADEX) hoy es $ 0.000002687, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IDLETRADEX a USD es $ 0.000002687 por IDLETRADEX.

IdleTradeX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- IDLETRADEX. Durante las últimas 24 horas, IDLETRADEX cotiza entre $ 0.0000024 (bajo) y $ 0.000002772 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, IDLETRADEX experimentó un cambio de -1.25% en la última hora y de +51.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 331.67K.

Información del mercado de IdleTradeX (IDLETRADEX)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 331.67K$ 331.67K $ 331.67K Cap. de mercado totalmente diluida $ 134.35K$ 134.35K $ 134.35K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de IdleTradeX es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 331.67K. El suministro circulante de IDLETRADEX es de --, con un suministro total de 50000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 134.35K.