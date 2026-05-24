¿De qué trata ShredN?

ShredN es un protocolo diseñado para abordar el problema de la baja liquidez en el mercado de NFT. A diferencia de otros protocolos de fragmentación de NFT o AMM, ShredN ofrece soluciones de liquidez adaptadas para diversos tipos de NFT, incluyendo ERC-721 y ERC-1155. El protocolo diferencia entre los IDs ERC-721, permitiendo que los NFT con atributos distintivos reciban valoraciones justas basadas en su rareza.

¿Qué hace a ShredN único?

1. Soluciones específicas: ShredN ofrece una variedad de soluciones de liquidez, como fragmentación, NFT AMM y estrategias de trading basadas en las características de los NFT, permitiendo a los usuarios seleccionar la opción más adecuada para sus necesidades. 2. Soporte multi-cadena: El protocolo soporta todas las principales blockchains públicas donde existen NFT, con el objetivo de mejorar el acceso a la liquidez en todo el ecosistema de NFT. 3. Co-gobernanza comunitaria: Los titulares de tokens SHRED pueden participar en votaciones para gestionar proyectos de NFT y dar forma a la dirección de desarrollo del protocolo. 4. Agregación: ShredN agrega plataformas de liquidez de NFT existentes para facilitar un descubrimiento de precios más fluido y aumentar la liquidez.

¿Para qué puede utilizarse ShredN?

Gobernanza comunitaria: Los titulares de tokens SHRED pueden votar sobre el desarrollo de ShredN y gestionar los proyectos de NFT listados en la plataforma. Reducción de tarifas: Los usuarios que posean tokens SHRED se benefician de tarifas más bajas al intercambiar NFT en la plataforma. Recompensas por aportar liquidez: Las comisiones de la plataforma se distribuyen a los proveedores de liquidez de NFT en forma de tokens SHRED.

¿Cuál es el precio actual de ShredN?

El precio en vivo de ShredN (SHRED) es €0.001153710297084240000 EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.

¿Cómo está posicionado ShredN en el mercado?

ShredN ocupa actualmente el puesto #9425 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €11537.094462905340000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.

¿Cuál es la oferta circulante de SHRED?

La oferta circulante de SHRED es de 10000000.0 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.

¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de ShredN?

Durante las últimas 24 horas, ShredN cotizó dentro de un rango de €0.001152927566874720000 (mínimo de 24 horas) y €0.00120191626846620000 (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.

¿Qué distancia hay entre ShredN y su máximo histórico y su mínimo histórico?

ShredN alcanzó un máximo histórico de €12.174857932860000, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €0.000919639932689520000. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.

¿Qué tan activo está el trading de SHRED hoy?

El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.

¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de ShredN?

El movimiento actual del precio de -4.00% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con BNB Chain Ecosystem. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.