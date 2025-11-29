Precio de SHARDS hoy

El precio actual de SHARDS (SHARD) hoy es $ 0.001615, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHARD a USD es $ 0.001615 por SHARD.

SHARDS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SHARD. Durante las últimas 24 horas, SHARD cotiza entre $ 0.001615 (bajo) y $ 0.001615 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SHARD experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de SHARDS (SHARD)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

