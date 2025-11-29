Precio de Sapien hoy

El precio actual de Sapien (SAPIEN) hoy es $ 0.13027, con una variación del 2.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SAPIEN a USD es $ 0.13027 por SAPIEN.

Sapien actualmente está en el puesto #591 por capitalización de mercado en $ 32.57M, con un suministro circulante de 250.00M SAPIEN. Durante las últimas 24 horas, SAPIEN cotiza entre $ 0.12769 (bajo) y $ 0.13742 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.5501803108179243, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.051122873927006145.

En el corto plazo, SAPIEN experimentó un cambio de +0.26% en la última hora y de +0.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 208.12K.

Información del mercado de Sapien (SAPIEN)

Puesto No.591 Cap de mercado $ 32.57M$ 32.57M $ 32.57M Volumen (24H) $ 208.12K$ 208.12K $ 208.12K Cap. de mercado totalmente diluida $ 130.27M$ 130.27M $ 130.27M Suministro de Circulación 250.00M 250.00M 250.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 25.00% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Sapien es de $ 32.57M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 208.12K. El suministro circulante de SAPIEN es de 250.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 130.27M.