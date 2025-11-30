Más información de SAPIEN
Tokenómica de Sapien (SAPIEN)
Tokenómica y análisis de precio de Sapien (SAPIEN)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Sapien (SAPIEN), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Sapien (SAPIEN)
Sapien está construyendo la primera fundición de datos descentralizada: un protocolo sin permisos que conecta a las empresas con experiencia humana verificada a nivel global para producir datos de entrenamiento de IA de alta calidad. Con más de 1,9 millones de usuarios registrados en más de 100 países y más de 185 millones de tareas completadas, Sapien transforma el etiquetado de datos de un trabajo temporal mal remunerado en una profesión sostenible, basada en la reputación. El protocolo está impulsado por el token $SAPIEN, un activo ERC-20 desplegado en Base.
Tokenómica de Sapien (SAPIEN): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Sapien (SAPIEN) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens SAPIEN que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens SAPIEN que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de SAPIEN ¡explora el precio en vivo del token SAPIEN!
Cómo comprar SAPIEN
¿Interesado en agregar Sapien (SAPIEN) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar SAPIEN, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.
Historial de precios de Sapien (SAPIEN)
Analizar el historial de precios de SAPIEN ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de SAPIEN
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse SAPIEN? Nuestra página de predicción de precios de SAPIEN combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
