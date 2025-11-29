Precio de Rizenet Token hoy

El precio actual de Rizenet Token (RIZE) hoy es $ 0.01107, con una variación del 3.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RIZE a USD es $ 0.01107 por RIZE.

Rizenet Token actualmente está en el puesto #883 por capitalización de mercado en $ 14.24M, con un suministro circulante de 1.29B RIZE. Durante las últimas 24 horas, RIZE cotiza entre $ 0.01026 (bajo) y $ 0.01157 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.10217127339481945, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.009237460403264069.

En el corto plazo, RIZE experimentó un cambio de -0.28% en la última hora y de +16.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 52.57K.

Información del mercado de Rizenet Token (RIZE)

Puesto No.883 Cap de mercado $ 14.24M$ 14.24M $ 14.24M Volumen (24H) $ 52.57K$ 52.57K $ 52.57K Cap. de mercado totalmente diluida $ 55.35M$ 55.35M $ 55.35M Suministro de Circulación 1.29B 1.29B 1.29B Suministro máx. 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Suministro total 4,998,298,313.798657 4,998,298,313.798657 4,998,298,313.798657 Tasa de circulación 25.73% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Rizenet Token es de $ 14.24M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 52.57K. El suministro circulante de RIZE es de 1.29B, con un suministro total de 4998298313.798657. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 55.35M.