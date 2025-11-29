Precio de PUP hoy

El precio actual de PUP (PUP) hoy es $ 0.002843, con una variación del 1.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUP a USD es $ 0.002843 por PUP.

PUP actualmente está en el puesto #1597 por capitalización de mercado en $ 2.84M, con un suministro circulante de 1.00B PUP. Durante las últimas 24 horas, PUP cotiza entre $ 0.002511 (bajo) y $ 0.003467 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.031040685718077, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000095540290490576.

En el corto plazo, PUP experimentó un cambio de -4.02% en la última hora y de +26.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 82.61K.

Información del mercado de PUP (PUP)

Puesto No.1597 Cap de mercado $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M Volumen (24H) $ 82.61K$ 82.61K $ 82.61K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 100.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de PUP es de $ 2.84M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 82.61K. El suministro circulante de PUP es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.84M.