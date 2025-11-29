Precio de Palantir hoy

El precio actual de Palantir (PLTRON) hoy es $ 168.45, con una variación del 0.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PLTRON a USD es $ 168.45 por PLTRON.

Palantir actualmente está en el puesto #2329 por capitalización de mercado en $ 594.70K, con un suministro circulante de 3.53K PLTRON. Durante las últimas 24 horas, PLTRON cotiza entre $ 166.46 (bajo) y $ 169.37 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 215.93806231164194, mientras que el mínimo histórico fue $ 147.70518558370705.

En el corto plazo, PLTRON experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +7.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 175.24K.

Información del mercado de Palantir (PLTRON)

Puesto No.2329 Cap de mercado $ 594.70K$ 594.70K $ 594.70K Volumen (24H) $ 175.24K$ 175.24K $ 175.24K Cap. de mercado totalmente diluida $ 594.70K$ 594.70K $ 594.70K Suministro de Circulación 3.53K 3.53K 3.53K Suministro total 3,530.43752041 3,530.43752041 3,530.43752041 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Palantir es de $ 594.70K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 175.24K. El suministro circulante de PLTRON es de 3.53K, con un suministro total de 3530.43752041. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 594.70K.