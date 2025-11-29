Precio de PepsiCo hoy

El precio actual de PepsiCo (PEPON) hoy es $ 149.55, con una variación del 0.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PEPON a USD es $ 149.55 por PEPON.

PepsiCo actualmente está en el puesto #1698 por capitalización de mercado en $ 2.29M, con un suministro circulante de 15.34K PEPON. Durante las últimas 24 horas, PEPON cotiza entre $ 148.85 (bajo) y $ 149.74 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 156.71583734346297, mientras que el mínimo histórico fue $ 139.61853462367836.

En el corto plazo, PEPON experimentó un cambio de +0.36% en la última hora y de +1.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.83K.

Información del mercado de PepsiCo (PEPON)

Puesto No.1698 Cap de mercado $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Volumen (24H) $ 54.83K$ 54.83K $ 54.83K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Suministro de Circulación 15.34K 15.34K 15.34K Suministro total 15,344.23694215 15,344.23694215 15,344.23694215 Blockchain pública ETH

