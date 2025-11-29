Precio de OpenGPU hoy

El precio actual de OpenGPU (OPENGPU) hoy es $ 0.000000013904, con una variación del 1.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OPENGPU a USD es $ 0.000000013904 por OPENGPU.

OpenGPU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- OPENGPU. Durante las últimas 24 horas, OPENGPU cotiza entre $ 0.000000013671 (bajo) y $ 0.00000001427 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, OPENGPU experimentó un cambio de +0.40% en la última hora y de -3.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.25K.

Información del mercado de OpenGPU (OPENGPU)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 53.25K$ 53.25K $ 53.25K Cap. de mercado totalmente diluida $ 139.04$ 139.04 $ 139.04 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de OpenGPU es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 53.25K. El suministro circulante de OPENGPU es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 139.04.