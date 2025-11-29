Precio de niggaliquid hoy

El precio actual de niggaliquid (NL) hoy es $ 0.0001406, con una variación del 5.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NL a USD es $ 0.0001406 por NL.

niggaliquid actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NL. Durante las últimas 24 horas, NL cotiza entre $ 0.00013 (bajo) y $ 0.0001567 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, NL experimentó un cambio de +2.03% en la última hora y de -19.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.52K.

Información del mercado de niggaliquid (NL)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 56.52K$ 56.52K $ 56.52K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

