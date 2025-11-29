Precio de NexAIPhone hoy

El precio actual de NexAIPhone (NEXAIPHONE) hoy es $ 0.0000005035, con una variación del 2.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NEXAIPHONE a USD es $ 0.0000005035 por NEXAIPHONE.

NexAIPhone actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NEXAIPHONE. Durante las últimas 24 horas, NEXAIPHONE cotiza entre $ 0.0000005 (bajo) y $ 0.0000006248 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, NEXAIPHONE experimentó un cambio de +0.19% en la última hora y de -64.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 95.42K.

Información del mercado de NexAIPhone (NEXAIPHONE)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 95.42K$ 95.42K $ 95.42K Cap. de mercado totalmente diluida $ 503.50$ 503.50 $ 503.50 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de NexAIPhone es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 95.42K. El suministro circulante de NEXAIPHONE es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 503.50.