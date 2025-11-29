Precio de MON Protocol hoy

El precio actual de MON Protocol (MONPRO) hoy es $ 0.01019, con una variación del 2.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MONPRO a USD es $ 0.01019 por MONPRO.

MON Protocol actualmente está en el puesto #1250 por capitalización de mercado en $ 6.05M, con un suministro circulante de 593.78M MONPRO. Durante las últimas 24 horas, MONPRO cotiza entre $ 0.01015 (bajo) y $ 0.01077 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.9595624143978051, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.009898610187615772.

En el corto plazo, MONPRO experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -4.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.47K.

Información del mercado de MON Protocol (MONPRO)

Puesto No.1250 Cap de mercado $ 6.05M$ 6.05M $ 6.05M Volumen (24H) $ 54.47K$ 54.47K $ 54.47K Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.19M$ 10.19M $ 10.19M Suministro de Circulación 593.78M 593.78M 593.78M Suministro total 999,517,431 999,517,431 999,517,431 Blockchain pública ETH

