El precio en vivo de Minutes Networ hoy es de 0.165 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de MNTX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de MNTX en MEXC ahora.

Logo de Minutes Networ

Precio de Minutes Networ(MNTX)

$0.165
-12.69%1D
Gráfico de precios en vivo de Minutes Networ (MNTX)
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:46:40 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Minutes Networ (MNTX)

$ 0.165
$ 0.1921
$ 0.5035847309180984
$ 0.12356632139260672
El precio en tiempo real de Minutes Networ (MNTX) es de $ 0.165. Durante las últimas 24 horas, MNTX se ha operado entre un mínimo de $ 0.165 y un máximo de $ 0.1921, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MNTX es de $ 0.5035847309180984, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.12356632139260672.

En términos de rendimiento a corto plazo, MNTX ha cambiado en un 0.00% en la última hora, -12.69% en 24 horas y -24.77% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Minutes Networ (MNTX)

$ 12.82M
$ 4.45K
$ 82.50M
77.67M
500,000,000
78,522,469.87437962
La capitalización de mercado actual de Minutes Networ es de $ 12.82M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.45K. El suministro circulante de MNTX es de 77.67M, con un suministro total de 78522469.87437962. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 82.50M.

Historial de precios de Minutes Networ (MNTX) en USD

Siga los cambios de precios de Minutes Networ para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

Hoy$ -0.023982-12.69%
30 Días$ -0.1436-46.54%
60 Días$ -0.2078-55.75%
90 Días$ +0.015+10.00%
Cambio de precio de Minutes Networ hoy

Hoy, MNTX registró un cambio de $ -0.023982 (-12.69%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Minutes Networ en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.1436 (-46.54%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Minutes Networ en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, MNTX experimentó un cambio de $ -0.2078 (-55.75%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Minutes Networ en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.015 (+10.00%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

Qué es Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token está transformando las telecomunicaciones globales. Los nodos DePIN de MNTx enrutan el tráfico de voz, reducen costos y abren el acceso a una industria de 250 mil millones de dólares.

Minutes Networ está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Minutes Networ de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Predicción del precio de Minutes Networ (USD)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Minutes Networ

¿Cuánto vale Minutes Networ (MNTX) hoy?
El precio en vivo de MNTX en USD es de 0.165 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de MNTX en USD?
El precio actual de MNTX en USD es de $ 0.165. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Minutes Networ?
La capitalización de mercado de MNTX es de $ 12.82M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de MNTX?
El suministro circulante de MNTX es de 77.67M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de MNTX?
MNTX alcanzó un precio ATH de 0.5035847309180984 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de MNTX?
MNTX vio un precio ATL de 0.12356632139260672 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de MNTX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para MNTX es de $ 4.45K USD.
¿MNTX subirá más este año?
El precio de MNTX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de MNTX para obtener un análisis más detallado.
Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

