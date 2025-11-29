Precio de Meta Platforms hoy

El precio actual de Meta Platforms (METAON) hoy es $ 645.63, con una variación del 0.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de METAON a USD es $ 645.63 por METAON.

Meta Platforms actualmente está en el puesto #1397 por capitalización de mercado en $ 4.36M, con un suministro circulante de 6.75K METAON. Durante las últimas 24 horas, METAON cotiza entre $ 636.65 (bajo) y $ 648.92 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 783.5142352704004, mientras que el mínimo histórico fue $ 580.6185055603436.

En el corto plazo, METAON experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de +8.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 78.33K.

Información del mercado de Meta Platforms (METAON)

Puesto No.1397 Cap de mercado $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M Volumen (24H) $ 78.33K$ 78.33K $ 78.33K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M Suministro de Circulación 6.75K 6.75K 6.75K Suministro total 6,747.82121452 6,747.82121452 6,747.82121452 Blockchain pública ETH

