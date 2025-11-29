Precio de McDonalds hoy

El precio actual de McDonalds (MCDON) hoy es $ 313.57, con una variación del 0.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MCDON a USD es $ 313.57 por MCDON.

McDonalds actualmente está en el puesto #1623 por capitalización de mercado en $ 2.74M, con un suministro circulante de 8.74K MCDON. Durante las últimas 24 horas, MCDON cotiza entre $ 312.36 (bajo) y $ 316.6 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 323.00794651626467, mientras que el mínimo histórico fue $ 290.77283731780426.

En el corto plazo, MCDON experimentó un cambio de -0.18% en la última hora y de +0.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.29K.

Información del mercado de McDonalds (MCDON)

Puesto No.1623 Cap de mercado $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Volumen (24H) $ 56.29K$ 56.29K $ 56.29K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Suministro de Circulación 8.74K 8.74K 8.74K Suministro total 8,743.50169466 8,743.50169466 8,743.50169466 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de McDonalds es de $ 2.74M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 56.29K. El suministro circulante de MCDON es de 8.74K, con un suministro total de 8743.50169466. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.74M.