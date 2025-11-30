Tokenómica de MultiBank Group (MBG)
Información de MultiBank Group (MBG)
MultiBank Group, fundado en California en 2005, es hoy una de las instituciones de derivados financieros en línea más grandes y reguladas del mundo. Con sede en Dubái, el Grupo opera en más de 25 oficinas a nivel global y presta servicios a más de 2 millones de clientes en más de 100 países. Gracias a su sólido cumplimiento normativo, tecnología avanzada y compromiso con la integridad financiera, MultiBank Group ofrece una experiencia de trading segura y fluida en todo el mundo.
Actualmente, el Grupo está liderando el futuro de las finanzas con uno de los proyectos de tokenización de activos del mundo real (RWA) más ambiciosos del sector, centrado en su primer token de utilidad: $MBG.
Tokenómica de MultiBank Group (MBG): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de MultiBank Group (MBG) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens MBG que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens MBG que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de MBG ¡explora el precio en vivo del token MBG!
Cómo comprar MBG
¿Interesado en agregar MultiBank Group (MBG) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar MBG, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.
Historial de precios de MultiBank Group (MBG)
Analizar el historial de precios de MBG ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de MBG
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse MBG? Nuestra página de predicción de precios de MBG combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
