Precio de Mastercard hoy

El precio actual de Mastercard (MAON) hoy es $ 542.65, con una variación del 0.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAON a USD es $ 542.65 por MAON.

Mastercard actualmente está en el puesto #2014 por capitalización de mercado en $ 1.17M, con un suministro circulante de 2.15K MAON. Durante las últimas 24 horas, MAON cotiza entre $ 541.99 (bajo) y $ 545.6 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 604.8777949802613, mientras que el mínimo histórico fue $ 525.0962763823312.

En el corto plazo, MAON experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de +0.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 57.60K.

Información del mercado de Mastercard (MAON)

Puesto No.2014 Cap de mercado $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volumen (24H) $ 57.60K$ 57.60K $ 57.60K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Suministro de Circulación 2.15K 2.15K 2.15K Suministro total 2,149.0051677 2,149.0051677 2,149.0051677 Blockchain pública ETH

