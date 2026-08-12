Precio de ADLUNAM INC hoy

El precio actual de ADLUNAM INC (LUNAM) hoy es € 0.00022482, con una variación del 0.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LUNAM a EUR es € 0.00022482 por LUNAM.

ADLUNAM INC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- LUNAM. Durante las últimas 24 horas, LUNAM cotiza entre € 0.0002173 (bajo) y € 0.00022742 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, LUNAM experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de -5.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 9.21K.

Información del mercado de ADLUNAM INC (LUNAM)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 9.21K€ 9.21K € 9.21K Cap. de mercado totalmente diluida € 224.82K€ 224.82K € 224.82K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de ADLUNAM INC es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 9.21K. El suministro circulante de LUNAM es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 224.82K.