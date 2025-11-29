Precio de Eli Lilly hoy

El precio actual de Eli Lilly (LLYON) hoy es $ 1,097.16, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LLYON a USD es $ 1,097.16 por LLYON.

Eli Lilly actualmente está en el puesto #1416 por capitalización de mercado en $ 4.40M, con un suministro circulante de 4.01K LLYON. Durante las últimas 24 horas, LLYON cotiza entre $ 1,096.54 (bajo) y $ 1,100.99 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,120.5009239336655, mientras que el mínimo histórico fue $ 712.8133541417105.

En el corto plazo, LLYON experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +2.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 62.80K.

Información del mercado de Eli Lilly (LLYON)

Puesto No.1416 Cap de mercado $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M Volumen (24H) $ 62.80K$ 62.80K $ 62.80K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M Suministro de Circulación 4.01K 4.01K 4.01K Suministro total 4,010.96019064 4,010.96019064 4,010.96019064 Blockchain pública ETH

