Precio de Lifeform hoy

El precio actual de Lifeform (LFT) hoy es $ 0.0062, con una variación del 0.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LFT a USD es $ 0.0062 por LFT.

Lifeform actualmente está en el puesto #4589 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 LFT. Durante las últimas 24 horas, LFT cotiza entre $ 0.00619 (bajo) y $ 0.00621 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.5833313380234302, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.005437372504690078.

En el corto plazo, LFT experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 22.51K.

Información del mercado de Lifeform (LFT)

Puesto No.4589 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 22.51K$ 22.51K $ 22.51K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BSC

