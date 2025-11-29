Precio de OFFICIAL K-POP hoy

El precio actual de OFFICIAL K-POP (KPOP) hoy es $ 0.0001411, con una variación del 1.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KPOP a USD es $ 0.0001411 por KPOP.

OFFICIAL K-POP actualmente está en el puesto #2122 por capitalización de mercado en $ 914.92K, con un suministro circulante de 6.48B KPOP. Durante las últimas 24 horas, KPOP cotiza entre $ 0.000138 (bajo) y $ 0.0001412 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.001003499785734869, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000002025104729961.

En el corto plazo, KPOP experimentó un cambio de +0.57% en la última hora y de -6.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.42K.

Información del mercado de OFFICIAL K-POP (KPOP)

Puesto No.2122 Cap de mercado $ 914.92K$ 914.92K $ 914.92K Volumen (24H) $ 5.42K$ 5.42K $ 5.42K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Suministro de Circulación 6.48B 6.48B 6.48B Suministro máx. 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Suministro total 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Tasa de circulación 81.05% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de OFFICIAL K-POP es de $ 914.92K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.42K. El suministro circulante de KPOP es de 6.48B, con un suministro total de 8000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.13M.