Precio de Kyuzos Friends hoy

El precio actual de Kyuzos Friends (KO) hoy es $ 0.01869, con una variación del 0.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KO a USD es $ 0.01869 por KO.

Kyuzos Friends actualmente está en el puesto #1437 por capitalización de mercado en $ 4.07M, con un suministro circulante de 217.50M KO. Durante las últimas 24 horas, KO cotiza entre $ 0.01701 (bajo) y $ 0.0221 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.06471490285945387, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01719964047732736.

En el corto plazo, KO experimentó un cambio de +0.59% en la última hora y de +86.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.84K.

Información del mercado de Kyuzos Friends (KO)

Puesto No.1437 Cap de mercado $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Volumen (24H) $ 54.84K$ 54.84K $ 54.84K Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.69M$ 18.69M $ 18.69M Suministro de Circulación 217.50M 217.50M 217.50M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 21.75% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Kyuzos Friends es de $ 4.07M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.84K. El suministro circulante de KO es de 217.50M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.69M.