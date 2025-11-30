Kyuzo’s Friends es un juego social impulsado por IA con licencia oficial, creado por la plataforma KeyOrigin y actualmente el proyecto de juego número 1 en la cadena Sui. También funciona en LINE MINI App, donde incorpora de manera fluida a los usuarios de Web2 en Web3 mediante un juego social ligero, mecánicas de dados y cartas coleccionables. Todos los activos del juego pueden ser poseídos y negociados en la cadena de manera transparente.

Key Origin es una plataforma global de propiedad intelectual que ofrece licencias oficiales, desarrollo conjunto, herramientas de creación con IA y comercio de activos digitales. Kyuzo’s Friends es su producto insignia, con más mundos con licencia y ecosistemas de IP interoperables planificados para su expansión.

El equipo cerró recientemente una ronda de financiación de $11 millones, respaldada por DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave y LBank Labs, lo cual acelerará el crecimiento global y el desarrollo del ecosistema.