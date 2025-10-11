El precio en vivo de KLK Foundation hoy es de 0.4629 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de KLK en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de KLK en MEXC ahora.El precio en vivo de KLK Foundation hoy es de 0.4629 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de KLK en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de KLK en MEXC ahora.

Precio de KLK Foundation(KLK)

Precio en vivo de 1 KLK en USD:

$0.4629
+0.43%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de KLK Foundation (KLK)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:00:48 (UTC+8)

Información del precio (USD) de KLK Foundation (KLK)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.4554
24H Mín
$ 0.4731
24H Máx

$ 0.4554
$ 0.4731
$ 0.631953236889443
$ 0.35187983578947896
+0.36%

+0.43%

-3.12%

-3.12%

El precio en tiempo real de KLK Foundation (KLK) es de $ 0.4629. Durante las últimas 24 horas, KLK se ha operado entre un mínimo de $ 0.4554 y un máximo de $ 0.4731, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de KLK es de $ 0.631953236889443, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.35187983578947896.

En términos de rendimiento a corto plazo, KLK ha cambiado en un +0.36% en la última hora, +0.43% en 24 horas y -3.12% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de KLK Foundation (KLK)

No.534

$ 46.29M
$ 296.31K
$ 462.90M
100.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.00%

BSC

La capitalización de mercado actual de KLK Foundation es de $ 46.29M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 296.31K. El suministro circulante de KLK es de 100.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 462.90M.

Historial de precios de KLK Foundation (KLK) en USD

Siga los cambios de precios de KLK Foundation para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ +0.001982+0.43%
30 Días$ -0.0065-1.39%
60 Días$ -0.0471-9.24%
90 Días$ -0.0393-7.83%
Cambio de precio de KLK Foundation hoy

Hoy, KLK registró un cambio de $ +0.001982 (+0.43%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de KLK Foundation en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.0065 (-1.39%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de KLK Foundation en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, KLK experimentó un cambio de $ -0.0471 (-9.24%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de KLK Foundation en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.0393 (-7.83%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de KLK Foundation (KLK)?

Consulta la página Historial de precios de KLK Foundation ahora.

Qué es KLK Foundation (KLK)

La Fundación KLK está redefiniendo el futuro de Payfi y la gestión de activos digitales. Diseñada para atender a inversores institucionales, empresas visionarias y usuarios individuales, KLK ofrece soluciones de pago transfronterizo sin inconvenientes, custodia segura de activos virtuales y servicios financieros de nueva generación en todo el ecosistema Web 3.0. KLK se posiciona a la vanguardia en la construcción de una infraestructura financiera Web 3.0 fiable, eficiente e inclusiva.

KLK Foundation está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en KLK Foundation de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de KLK para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre KLK Foundation en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de KLK Foundation sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de KLK Foundation (USD)

¿Cuánto valdrá KLK Foundation (KLK) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos KLK Foundation (KLK) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre KLK Foundation.

¡Consulta la predicción del precio de KLK Foundation ahora!

Tokenómica de KLK Foundation (KLK)

Entender la tokenómica de KLK Foundation (KLK) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de KLK!

Cómo comprar KLK Foundation (KLK)

¿Buscas cómo comprar KLK Foundation? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir KLK Foundation en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

KLK a monedas locales

1 KLK Foundation (KLK) en VND
12,181.2135
1 KLK Foundation (KLK) en AUD
A$0.712866
1 KLK Foundation (KLK) en GBP
0.342546
1 KLK Foundation (KLK) en EUR
0.398094
1 KLK Foundation (KLK) en USD
$0.4629
1 KLK Foundation (KLK) en MYR
RM1.953438
1 KLK Foundation (KLK) en TRY
19.367736
1 KLK Foundation (KLK) en JPY
¥69.8979
1 KLK Foundation (KLK) en ARS
ARS$654.735018
1 KLK Foundation (KLK) en RUB
37.615254
1 KLK Foundation (KLK) en INR
41.082375
1 KLK Foundation (KLK) en IDR
Rp7,714.996914
1 KLK Foundation (KLK) en KRW
661.285053
1 KLK Foundation (KLK) en PHP
26.996328
1 KLK Foundation (KLK) en EGP
￡E.22.015524
1 KLK Foundation (KLK) en BRL
R$2.550579
1 KLK Foundation (KLK) en CAD
C$0.64806
1 KLK Foundation (KLK) en BDT
56.121996
1 KLK Foundation (KLK) en NGN
676.750542
1 KLK Foundation (KLK) en COP
$1,794.181884
1 KLK Foundation (KLK) en ZAR
R.8.10075
1 KLK Foundation (KLK) en UAH
19.187205
1 KLK Foundation (KLK) en TZS
T.Sh.1,134.558642
1 KLK Foundation (KLK) en VES
Bs87.4881
1 KLK Foundation (KLK) en CLP
$442.0695
1 KLK Foundation (KLK) en PKR
Rs130.500768
1 KLK Foundation (KLK) en KZT
248.06811
1 KLK Foundation (KLK) en THB
฿15.118314
1 KLK Foundation (KLK) en TWD
NT$14.220288
1 KLK Foundation (KLK) en AED
د.إ1.698843
1 KLK Foundation (KLK) en CHF
Fr0.365691
1 KLK Foundation (KLK) en HKD
HK$3.601362
1 KLK Foundation (KLK) en AMD
֏176.27232
1 KLK Foundation (KLK) en MAD
.د.م4.221648
1 KLK Foundation (KLK) en MXN
$8.605311
1 KLK Foundation (KLK) en SAR
ريال1.735875
1 KLK Foundation (KLK) en ETB
Br67.930575
1 KLK Foundation (KLK) en KES
KSh59.579859
1 KLK Foundation (KLK) en JOD
د.أ0.3281961
1 KLK Foundation (KLK) en PLN
1.694214
1 KLK Foundation (KLK) en RON
лв2.027502
1 KLK Foundation (KLK) en SEK
kr4.402179
1 KLK Foundation (KLK) en BGN
лв0.777672
1 KLK Foundation (KLK) en HUF
Ft156.487974
1 KLK Foundation (KLK) en CZK
9.683868
1 KLK Foundation (KLK) en KWD
د.ك0.1411845
1 KLK Foundation (KLK) en ILS
1.513683
1 KLK Foundation (KLK) en BOB
Bs3.189381
1 KLK Foundation (KLK) en AZN
0.78693
1 KLK Foundation (KLK) en TJS
SM4.267938
1 KLK Foundation (KLK) en GEL
1.24983
1 KLK Foundation (KLK) en AOA
Kz424.289511
1 KLK Foundation (KLK) en BHD
.د.ب0.1735875
1 KLK Foundation (KLK) en BMD
$0.4629
1 KLK Foundation (KLK) en DKK
kr2.971818
1 KLK Foundation (KLK) en HNL
L12.100206
1 KLK Foundation (KLK) en MUR
21.052692
1 KLK Foundation (KLK) en NAD
$7.943364
1 KLK Foundation (KLK) en NOK
kr4.684548
1 KLK Foundation (KLK) en NZD
$0.805446
1 KLK Foundation (KLK) en PAB
B/.0.4629
1 KLK Foundation (KLK) en PGK
K1.962696
1 KLK Foundation (KLK) en QAR
ر.ق1.680327
1 KLK Foundation (KLK) en RSD
дин.46.683465
1 KLK Foundation (KLK) en UZS
soʻm5,577.107151
1 KLK Foundation (KLK) en ALL
L38.536425
1 KLK Foundation (KLK) en ANG
ƒ0.828591
1 KLK Foundation (KLK) en AWG
ƒ0.828591
1 KLK Foundation (KLK) en BBD
$0.9258
1 KLK Foundation (KLK) en BAM
KM0.777672
1 KLK Foundation (KLK) en BIF
Fr1,369.2582
1 KLK Foundation (KLK) en BND
$0.597141
1 KLK Foundation (KLK) en BSD
$0.4629
1 KLK Foundation (KLK) en JMD
$74.096403
1 KLK Foundation (KLK) en KHR
1,859.034174
1 KLK Foundation (KLK) en KMF
Fr196.2696
1 KLK Foundation (KLK) en LAK
10,063.043277
1 KLK Foundation (KLK) en LKR
Rs139.467141
1 KLK Foundation (KLK) en MDL
L7.82301
1 KLK Foundation (KLK) en MGA
Ar2,066.515212
1 KLK Foundation (KLK) en MOP
P3.689313
1 KLK Foundation (KLK) en MVR
7.08237
1 KLK Foundation (KLK) en MWK
MK799.479219
1 KLK Foundation (KLK) en MZN
MT29.57931
1 KLK Foundation (KLK) en NPR
Rs65.45406
1 KLK Foundation (KLK) en PYG
3,237.0597
1 KLK Foundation (KLK) en RWF
Fr669.8163
1 KLK Foundation (KLK) en SBD
$3.809667
1 KLK Foundation (KLK) en SCR
6.591696
1 KLK Foundation (KLK) en SRD
$17.761473
1 KLK Foundation (KLK) en SVC
$4.031859
1 KLK Foundation (KLK) en SZL
L7.938735
1 KLK Foundation (KLK) en TMT
m1.62015
1 KLK Foundation (KLK) en TND
د.ت1.3567599
1 KLK Foundation (KLK) en TTD
$3.129204
1 KLK Foundation (KLK) en UGX
Sh1,579.4148
1 KLK Foundation (KLK) en XAF
Fr261.0756
1 KLK Foundation (KLK) en XCD
$1.24983
1 KLK Foundation (KLK) en XOF
Fr261.0756
1 KLK Foundation (KLK) en XPF
Fr47.2158
1 KLK Foundation (KLK) en BWP
P6.540777
1 KLK Foundation (KLK) en BZD
$0.9258
1 KLK Foundation (KLK) en CVE
$43.906065
1 KLK Foundation (KLK) en DJF
Fr81.9333
1 KLK Foundation (KLK) en DOP
$29.056233
1 KLK Foundation (KLK) en DZD
د.ج60.241806
1 KLK Foundation (KLK) en FJD
$1.050783
1 KLK Foundation (KLK) en GNF
Fr3,990.198
1 KLK Foundation (KLK) en GTQ
Q3.527298
1 KLK Foundation (KLK) en GYD
$96.412812
1 KLK Foundation (KLK) en ISK
kr56.0109

Para conocer KLK Foundation más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial KLK Foundation
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre KLK Foundation

¿Cuánto vale KLK Foundation (KLK) hoy?
El precio en vivo de KLK en USD es de 0.4629 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de KLK en USD?
El precio actual de KLK en USD es de $ 0.4629. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de KLK Foundation?
La capitalización de mercado de KLK es de $ 46.29M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de KLK?
El suministro circulante de KLK es de 100.00M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de KLK?
KLK alcanzó un precio ATH de 0.631953236889443 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de KLK?
KLK vio un precio ATL de 0.35187983578947896 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de KLK?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para KLK es de $ 296.31K USD.
¿KLK subirá más este año?
El precio de KLK podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de KLK para obtener un análisis más detallado.
Aviso legal

