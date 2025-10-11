Predicción del precio de KLK Foundation (KLK) (USD)

Obtén predicciones de precios de KLK Foundation para 2026, 2027, 2028, 2030 y más. Predice cuánto crecerá KLK en los próximos 5 años o más. Pronostica instantáneamente escenarios de precios futuros basados en las tendencias y el sentimiento del mercado.

Ingresa un número entre –100 y 1,000 para predecir el precio de KLK Foundation % Calcular *Aviso legal: Todas las predicciones de precios se basan en contribuciones de usuarios. $0.4682 $0.4682 $0.4682 +1.58% USD Actual Predicción Predicción del precio de KLK Foundation para 2025-2050 (USD) Predicción del precio de KLK Foundation (KLK) para 2025 (este año) Según tu predicción, KLK Foundation podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.4682 para 2025. Predicción del precio de KLK Foundation (KLK) para 2026 (el próximo año) Según tu predicción, KLK Foundation podría ver un crecimiento del 5.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.491610 para 2026. Predicción del precio de KLK Foundation (KLK) para 2027 (en 2 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2027 de KLK es de $ 0.516190 con un 10.25% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de KLK Foundation (KLK) para 2028 (en 3 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2028 de KLK es de $ 0.542000 con un 15.76% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de KLK Foundation (KLK) para 2029 (en 4 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de KLK en 2029 es de $ 0.569100, con un 21.55% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de KLK Foundation (KLK) para 2030 (en 5 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de KLK en 2030 es de $ 0.597555, con un 27.63% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de KLK Foundation (KLK) para 2040 (en 15 años) Para 2040, el precio de KLK Foundation podría ver un crecimiento del 107.89%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.973354. Predicción del precio de KLK Foundation (KLK) para 2050 (en 25 años) Para 2050, el precio de KLK Foundation podría ver un crecimiento del 238.64%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 1.5854. Año Precio Crecimiento 2025 $ 0.4682 0.00%

2026 $ 0.491610 5.00%

2027 $ 0.516190 10.25%

2028 $ 0.542000 15.76%

2029 $ 0.569100 21.55%

2030 $ 0.597555 27.63%

2031 $ 0.627432 34.01%

2032 $ 0.658804 40.71% Año Precio Crecimiento 2033 $ 0.691744 47.75%

2034 $ 0.726331 55.13%

2035 $ 0.762648 62.89%

2036 $ 0.800780 71.03%

2037 $ 0.840819 79.59%

2038 $ 0.882860 88.56%

2039 $ 0.927003 97.99%

2040 $ 0.973354 107.89% Mostrar Más Predicción de precio a corto plazo de KLK Foundation para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días. Fecha Predicción de precios Crecimiento October 11, 2025(Hoy) $ 0.4682 0.00%

October 12, 2025(Mañana) $ 0.468264 0.01%

October 18, 2025(Esta Semana) $ 0.468648 0.10%

November 10, 2025(30 Días) $ 0.470124 0.41% Predicción de precio de KLK Foundation (KLK) para hoy. El precio previsto para KLK el October 11, 2025(Hoy) es de $0.4682 . Esta proyección refleja el resultado calculado del porcentaje de crecimiento proporcionado, ofreciendo a los usuarios una visión del posible movimiento de precios para hoy. Predicción del precio de KLK Foundation (KLK) para mañana. Para el October 12, 2025(Mañana), la predicción de precio para KLK, utilizando una tasa de crecimiento anual del 5% , es de $0.468264 . Estos resultados ofrecen una perspectiva estimada para el valor del token en función de los parámetros seleccionados. Predicción de precio de KLK Foundation (KLK) para esta semana. Para el October 18, 2025(Esta Semana), la predicción de precio de KLK, utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% , es $0.468648 . Esta previsión semanal se calcula basándose en el mismo porcentaje de crecimiento para proporcionar una idea de las tendencias de precio potenciales en los próximos días. Predicción de precio de KLK Foundation (KLK) en 30 días. Mirando 30 días hacia adelante, el precio proyectado para KLK es $0.470124 . Esta predicción se deriva utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% para estimar en qué valor podría estar el token después de un mes.

Estadísticas del precio actual de KLK Foundation Precio actual $ 0.4682$ 0.4682 $ 0.4682 Cambio de precio (24h) +1.58% Cap. de mercado $ 46.85M$ 46.85M $ 46.85M Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Volumen (24h) $ 292.88K$ 292.88K $ 292.88K Volumen (24h) -- El último precio de KLK es de $ 0.4682. Tiene una variación en 24 horas del +1.58%, con un volumen de trading en 24 horas de $ 292.88K. Además, KLK tiene un suministro circulante de 100.00M y una capitalización de mercado total de $ 46.85M. Ver precio de KLK en vivo

Precio histórico de KLK Foundation Según los últimos datos recopilados en la página de precio en vivo de KLK Foundation, el precio actual de KLK Foundation es 0.4685 USD. El suministro circulante de KLK Foundation (KLK) es 0.00 KLK , lo que le da una capitalización de mercado de $46.85M . Período Cambio(%) Cambio(USD) Max Min 24 horas 0.00% $ 0.000699 $ 0.4731 $ 0.4554

7 días -0.03% $ -0.018399 $ 0.4993 $ 0.4554

30 Días 0.01% $ 0.002599 $ 0.4993 $ 0.3601 Desempeño en las últimas 24 horas En las últimas 24 horas, KLK Foundation ha mostrado un movimiento de precio de $0.000699 , reflejando un cambio de 0.00%% en su valor. Desempeño en los últimos 7 días En los últimos 7 días, KLK Foundation se negoció a un precio máximo de $0.4993 y un precio mínimo de $0.4554 . Experimentó un cambio de precio de -0.03% . Esta reciente tendencia muestra el potencial de KLK para más movimiento en el mercado. Desempeño en 30 días En el último mes, KLK Foundation ha experimentado un cambio del 0.01% , lo que refleja aproximadamente un cambio de $0.002599 en su valor. Esto indica que KLK podría experimentar más cambios de precio en un futuro cercano. Consulta el historial completo de precios de KLK Foundation para conocer las tendencias detalladas en MEXC Ver el historial de precios completo de KLK

¿Cómo funciona el módulo de predicción de precios de KLK Foundation (KLK)? El módulo de predicción de precios de KLK Foundation es una herramienta fácil de usar diseñada para ayudarte a estimar los posibles precios futuros de KLK basados en tus propias suposiciones de crecimiento. Ya seas un trader experimentado o un inversionista curioso, este módulo ofrece una manera simple e interactiva de predecir el valor futuro del token. 1. Ingresa tu predicción de crecimiento Empieza ingresando tu porcentaje de crecimiento deseado, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de tu perspectiva del mercado. Esto podría reflejar tus expectativas para KLK Foundation en el próximo año, los próximos cinco años o incluso en las próximas décadas. 2. Calcula el precio futuro Una vez que hayas ingresado la tasa de crecimiento, haz clic en el botón 'Calcular'. El módulo calculará instantáneamente el precio futuro proyectado de KLK, brindándote una visualización clara de cómo tu predicción afecta el valor del token con el tiempo. 3. Explora diferentes escenarios Puedes experimentar con diversas tasas de crecimiento para ver cómo las diferentes condiciones del mercado podrían afectar el precio de KLK Foundation. Esta flexibilidad te permite analizar tanto pronósticos optimistas como conservadores, ayudándote a tomar decisiones más informadas. 4. Sentimiento del usuario y perspectivas de la comunidad El módulo también integra datos de sentimiento de los usuarios, lo que te permite comparar tus predicciones con las de otros usuarios. Este aporte colectivo ofrece valiosa información sobre cómo la comunidad percibe el futuro de KLK. Indicadores técnicos para la predicción de precios Para mejorar la precisión de la predicción, el módulo utiliza una variedad de indicadores técnicos y datos del mercado. Estos incluyen: Promedios Móviles Exponenciales (EMA): Ayudan a rastrear la tendencia del precio del token al suavizar las fluctuaciones y brindar información sobre posibles cambios de tendencia. Bandas de Bollinger: Miden la volatilidad del mercado e identifican posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa. Índice de Fuerza Relativa (RSI): Evalúa el impulso de KLK para determinar si se encuentra en una fase alcista o bajista. Indicador de convergencia/divergencia de media móvil (MACD): Evalúa la fuerza y dirección de los movimientos de precios para identificar posibles puntos de entrada y salida. Al combinar estos indicadores con datos del mercado en tiempo real, el módulo proporciona una predicción dinámica de precios, ayudándote a obtener una comprensión más profunda del potencial futuro de KLK Foundation.

¿Por qué es importante la predicción del precio de KLK?

Las predicciones del precio de KLK son cruciales por varias razones, y los inversionistas las utilizan con diversos propósitos:

Desarrollo de estrategias de inversión: Las predicciones ayudan a los inversionistas a formular estrategias. Al estimar los precios futuros, pueden decidir cuándo comprar, vender o mantener criptomonedas.

Evaluación de riesgos: Comprender los posibles movimientos de precio permite a los inversionistas evaluar el riesgo asociado con un activo cripto en particular. Esto es esencial para gestionar y mitigar posibles pérdidas.

Análisis de mercado: Las predicciones suelen implicar el análisis de tendencias del mercado, noticias y datos históricos. Este análisis integral ayuda a los inversionistas a comprender la dinámica del mercado y los factores que influyen en los cambios de precio.

Diversificación de portafolio: Al predecir qué criptomonedas podrían tener un buen desempeño, los inversionistas pueden diversificar sus portafolios en consecuencia, distribuyendo el riesgo entre varios activos.

Planificación a largo plazo: Los inversionistas que buscan ganancias a largo plazo confían en las predicciones para identificar criptomonedas con potencial de crecimiento futuro.

Preparación psicológica: Conocer los posibles escenarios de precios prepara a los inversionistas emocional y financieramente para la volatilidad del mercado.

Compromiso de la comunidad: Las predicciones de precios de criptomonedas suelen generar discusiones dentro de la comunidad de inversionistas, lo que conduce a una comprensión más amplia y sabiduría colectiva sobre las tendencias del mercado.

Preguntas frecuentes (FAQ): ¿Vale la pena invertir en KLK ahora? Según tus predicciones, KLK alcanzará los -- el undefined , lo que lo convierte en un token que vale la pena considerar. ¿Cuál es la predicción del precio de KLK para el próximo mes? Según la herramienta de predicción del precio de KLK Foundation (KLK), el precio de KLK alcanzará los -- el undefined . ¿Cuánto costará 1 KLK en 2026? El precio de 1 KLK Foundation (KLK) hoy es $0.4682 . De acuerdo con el módulo de predicción mostrado arriba, el precio de KLK se incrementará en un 0.00% y alcanzará los -- para 2026. ¿Cuál es el precio previsto de KLK para 2027? Se prevé que KLK Foundation (KLK) crezca un 0.00% anualmente, y que alcance un precio de -- por 1 KLK para 2027. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de KLK en 2028? De acuerdo con tu predicción de precio, KLK Foundation (KLK) verá un 0.00% de crecimiento, con un precio objetivo estimado de -- para 2028. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de KLK para 2029? De acuerdo con tu predicción del precio, KLK Foundation (KLK) verá un 0.00% de crecimiento, con un precio objetivo estimado de -- para 2029. ¿Cuánto costará 1 KLK en 2030? El precio de 1 KLK Foundation (KLK) hoy es de $0.4682 . De acuerdo con el módulo de predicción mostrado arriba, el precio de KLK se incrementará en un 0.00% y alcanzará los -- para 2030. ¿Cuál es la predicción del precio de KLK para 2040? Se prevé que el precio de KLK Foundation (KLK) experimente incrementos anuales del 0.00% , hasta alcanzar un precio de -- por 1 KLK para 2040.