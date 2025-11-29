Precio de JoJoWorld hoy

El precio actual de JoJoWorld (JOJO) hoy es $ 0.023, con una variación del 0.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JOJO a USD es $ 0.023 por JOJO.

JoJoWorld actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- JOJO. Durante las últimas 24 horas, JOJO cotiza entre $ 0.0225 (bajo) y $ 0.0232 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, JOJO experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de +4.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 50.60K.

Información del mercado de JoJoWorld (JOJO)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 50.60K$ 50.60K $ 50.60K Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.40M$ 18.40M $ 18.40M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de JoJoWorld es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 50.60K. El suministro circulante de JOJO es de --, con un suministro total de 800000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.40M.