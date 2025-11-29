Precio de Game X hoy

El precio actual de Game X (GXT) hoy es $ 0.0015673, con una variación del 0.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GXT a USD es $ 0.0015673 por GXT.

Game X actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- GXT. Durante las últimas 24 horas, GXT cotiza entre $ 0.0015629 (bajo) y $ 0.0015673 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, GXT experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +0.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 716.68.

Información del mercado de Game X (GXT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 716.68$ 716.68 $ 716.68 Cap. de mercado totalmente diluida $ 329.13M$ 329.13M $ 329.13M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Game X es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 716.68. El suministro circulante de GXT es de --, con un suministro total de 210000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 329.13M.