Más información de GOATED
Info. de precios de GOATED
¿Qué es GOATED?
Whitepaper de GOATED
Sitio web oficial de GOATED
Tokenomía de GOATED
Pronóstico de precios de GOATED
Historial de GOATED
Guía de compra de GOATED
Conversor de moneda fiat a GOATED
Spot de GOATED
Futuros USDT-M de GOATED
Premercado
Earn
Airdrop+
Noticias
Blog
Learn
Tokenómica de GOAT Network (GOATED)
Tokenómica y análisis de precio de GOAT Network (GOATED)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de GOAT Network (GOATED), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de GOAT Network (GOATED)
GOAT Network es un ZK Rollup nativo de Bitcoin, diseñado para ofrecer un rendimiento sostenible y nativo en BTC gracias a una innovadora combinación de tecnologías: zkMIPS de desarrollo propio (la zkVM de producción más rápida), un modelo práctico de desafío BitVM2 (que reduce el periodo de verificación de 14 días a menos de 1 día) y la primera red de Secuenciadores Descentralizados sobre Bitcoin.
Tokenómica de GOAT Network (GOATED): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de GOAT Network (GOATED) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens GOATED que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens GOATED que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de GOATED ¡explora el precio en vivo del token GOATED!
Cómo comprar GOATED
¿Interesado en agregar GOAT Network (GOATED) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar GOATED, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.
Historial de precios de GOAT Network (GOATED)
Analizar el historial de precios de GOATED ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de GOATED
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse GOATED? Nuestra página de predicción de precios de GOATED combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad
Comprar GOAT Network (GOATED)
Monto
1 GOATED = 0.07487 USD
Operar GOAT Network (GOATED)
POPULAR
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Volumen TOP
Las criptomonedas con mayor volumen de trading
Recién Añadidos
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Top al alza
Principales criptomonedas al alza en las últimas 24 horas, que todo trader debería tener en cuenta