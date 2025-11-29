Precio de Etherex hoy

El precio actual de Etherex (ETHEREX) hoy es $ 0.06035, con una variación del 6.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ETHEREX a USD es $ 0.06035 por ETHEREX.

Etherex actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ETHEREX. Durante las últimas 24 horas, ETHEREX cotiza entre $ 0.05891 (bajo) y $ 0.06987 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ETHEREX experimentó un cambio de -2.74% en la última hora y de +13.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.50K.

Información del mercado de Etherex (ETHEREX)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 55.50K$ 55.50K $ 55.50K Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.12M$ 21.12M $ 21.12M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 350,000,000 350,000,000 350,000,000 Blockchain pública LINEA

La capitalización de mercado actual de Etherex es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.50K. El suministro circulante de ETHEREX es de --, con un suministro total de 350000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.12M.