Precio de Etarn hoy

El precio actual de Etarn (ETAN) hoy es $ 0.01245, con una variación del 3.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ETAN a USD es $ 0.01245 por ETAN.

Etarn actualmente está en el puesto #1589 por capitalización de mercado en $ 723.87K, con un suministro circulante de 58.14M ETAN. Durante las últimas 24 horas, ETAN cotiza entre $ 0.01237 (bajo) y $ 0.01305 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.09926169822293524, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.06178386169721456.

En el corto plazo, ETAN experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de +7.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 166.33K.

Información del mercado de Etarn (ETAN)

Puesto No.1589 Cap de mercado $ 723.87K$ 723.87K $ 723.87K Volumen (24H) $ 166.33K$ 166.33K $ 166.33K Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.45M$ 12.45M $ 12.45M Suministro de Circulación 58.14M 58.14M 58.14M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 5.81% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Etarn es de $ 723.87K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 166.33K. El suministro circulante de ETAN es de 58.14M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.45M.