El precio en vivo de Cosplay Token hoy es de 0.002146 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de COT en USD.

Logo de Cosplay Token

Precio de Cosplay Token(COT)

Precio en vivo de 1 COT en USD:

$0.002146
$0.002146
-1.15%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Cosplay Token (COT)
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:08:24 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Cosplay Token (COT)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.001984
$ 0.001984
24H Mín
$ 0.002223
$ 0.002223
24H Máx

$ 0.001984
$ 0.001984

$ 0.002223
$ 0.002223

$ 0.20071997640034067
$ 0.20071997640034067

$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777

-0.05%

-1.15%

-3.43%

-3.43%

El precio en tiempo real de Cosplay Token (COT) es de $ 0.002146. Durante las últimas 24 horas, COT se ha operado entre un mínimo de $ 0.001984 y un máximo de $ 0.002223, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de COT es de $ 0.20071997640034067, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.001063216445440777.

En términos de rendimiento a corto plazo, COT ha cambiado en un -0.05% en la última hora, -1.15% en 24 horas y -3.43% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Cosplay Token (COT)

No.2269

$ 846.29K
$ 846.29K

$ 9.15K
$ 9.15K

$ 2.15M
$ 2.15M

394.36M
394.36M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

39.43%

ETH

La capitalización de mercado actual de Cosplay Token es de $ 846.29K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.15K. El suministro circulante de COT es de 394.36M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.15M.

Historial de precios de Cosplay Token (COT) en USD

Siga los cambios de precios de Cosplay Token para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.00002497-1.15%
30 Días$ -0.000249-10.40%
60 Días$ +0.000172+8.71%
90 Días$ +0.000746+53.28%
Cambio de precio de Cosplay Token hoy

Hoy, COT registró un cambio de $ -0.00002497 (-1.15%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Cosplay Token en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.000249 (-10.40%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Cosplay Token en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, COT experimentó un cambio de $ +0.000172 (+8.71%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Cosplay Token en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.000746 (+53.28%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Cosplay Token (COT)?

Consulta la página Historial de precios de Cosplay Token ahora.

Qué es Cosplay Token (COT)

Un proyecto originado en Japón que busca conectar a la comunidad global del cosplay a través del token $COT. Ha evolucionado desde la plataforma 'WorldCosplay' (con más de 1.2 millones de usuarios) y conecta eventos del mundo real con la interacción digital para crear una nueva esfera económica en torno a la cultura del cosplay.

Cosplay Token está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Cosplay Token de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de COT para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Cosplay Token en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Cosplay Token sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Cosplay Token (USD)

¿Cuánto valdrá Cosplay Token (COT) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Cosplay Token (COT) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Cosplay Token.

¡Consulta la predicción del precio de Cosplay Token ahora!

Tokenómica de Cosplay Token (COT)

Entender la tokenómica de Cosplay Token (COT) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de COT!

Cómo comprar Cosplay Token (COT)

¿Buscas cómo comprar Cosplay Token? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Cosplay Token en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

COT a monedas locales

1 Cosplay Token (COT) en VND
56.47199
1 Cosplay Token (COT) en AUD
A$0.00330484
1 Cosplay Token (COT) en GBP
0.00158804
1 Cosplay Token (COT) en EUR
0.00184556
1 Cosplay Token (COT) en USD
$0.002146
1 Cosplay Token (COT) en MYR
RM0.00905612
1 Cosplay Token (COT) en TRY
0.08978864
1 Cosplay Token (COT) en JPY
¥0.324046
1 Cosplay Token (COT) en ARS
ARS$3.03534532
1 Cosplay Token (COT) en RUB
0.17438396
1 Cosplay Token (COT) en INR
0.1904575
1 Cosplay Token (COT) en IDR
Rp35.76665236
1 Cosplay Token (COT) en KRW
3.06571122
1 Cosplay Token (COT) en PHP
0.12515472
1 Cosplay Token (COT) en EGP
￡E.0.10206376
1 Cosplay Token (COT) en BRL
R$0.01182446
1 Cosplay Token (COT) en CAD
C$0.0030044
1 Cosplay Token (COT) en BDT
0.26018104
1 Cosplay Token (COT) en NGN
3.13740908
1 Cosplay Token (COT) en COP
$8.31781016
1 Cosplay Token (COT) en ZAR
R.0.037555
1 Cosplay Token (COT) en UAH
0.0889517
1 Cosplay Token (COT) en TZS
T.Sh.5.25980308
1 Cosplay Token (COT) en VES
Bs0.405594
1 Cosplay Token (COT) en CLP
$2.04943
1 Cosplay Token (COT) en PKR
Rs0.60500032
1 Cosplay Token (COT) en KZT
1.1500414
1 Cosplay Token (COT) en THB
฿0.07008836
1 Cosplay Token (COT) en TWD
NT$0.06592512
1 Cosplay Token (COT) en AED
د.إ0.00787582
1 Cosplay Token (COT) en CHF
Fr0.00169534
1 Cosplay Token (COT) en HKD
HK$0.01669588
1 Cosplay Token (COT) en AMD
֏0.8171968
1 Cosplay Token (COT) en MAD
.د.م0.01957152
1 Cosplay Token (COT) en MXN
$0.03989414
1 Cosplay Token (COT) en SAR
ريال0.0080475
1 Cosplay Token (COT) en ETB
Br0.3149255
1 Cosplay Token (COT) en KES
KSh0.27621166
1 Cosplay Token (COT) en JOD
د.أ0.001521514
1 Cosplay Token (COT) en PLN
0.00785436
1 Cosplay Token (COT) en RON
лв0.00939948
1 Cosplay Token (COT) en SEK
kr0.02040846
1 Cosplay Token (COT) en BGN
лв0.00360528
1 Cosplay Token (COT) en HUF
Ft0.72547676
1 Cosplay Token (COT) en CZK
0.04489432
1 Cosplay Token (COT) en KWD
د.ك0.00065453
1 Cosplay Token (COT) en ILS
0.00701742
1 Cosplay Token (COT) en BOB
Bs0.01478594
1 Cosplay Token (COT) en AZN
0.0036482
1 Cosplay Token (COT) en TJS
SM0.01978612
1 Cosplay Token (COT) en GEL
0.0057942
1 Cosplay Token (COT) en AOA
Kz1.96700214
1 Cosplay Token (COT) en BHD
.د.ب0.00080475
1 Cosplay Token (COT) en BMD
$0.002146
1 Cosplay Token (COT) en DKK
kr0.01377732
1 Cosplay Token (COT) en HNL
L0.05609644
1 Cosplay Token (COT) en MUR
0.09760008
1 Cosplay Token (COT) en NAD
$0.03682536
1 Cosplay Token (COT) en NOK
kr0.02171752
1 Cosplay Token (COT) en NZD
$0.00373404
1 Cosplay Token (COT) en PAB
B/.0.002146
1 Cosplay Token (COT) en PGK
K0.00909904
1 Cosplay Token (COT) en QAR
ر.ق0.00778998
1 Cosplay Token (COT) en RSD
дин.0.2164241
1 Cosplay Token (COT) en UZS
soʻm25.85541574
1 Cosplay Token (COT) en ALL
L0.1786545
1 Cosplay Token (COT) en ANG
ƒ0.00384134
1 Cosplay Token (COT) en AWG
ƒ0.00384134
1 Cosplay Token (COT) en BBD
$0.004292
1 Cosplay Token (COT) en BAM
KM0.00360528
1 Cosplay Token (COT) en BIF
Fr6.347868
1 Cosplay Token (COT) en BND
$0.00276834
1 Cosplay Token (COT) en BSD
$0.002146
1 Cosplay Token (COT) en JMD
$0.34351022
1 Cosplay Token (COT) en KHR
8.61846476
1 Cosplay Token (COT) en KMF
Fr0.909904
1 Cosplay Token (COT) en LAK
46.65217298
1 Cosplay Token (COT) en LKR
Rs0.64656834
1 Cosplay Token (COT) en MDL
L0.0362674
1 Cosplay Token (COT) en MGA
Ar9.58034488
1 Cosplay Token (COT) en MOP
P0.01710362
1 Cosplay Token (COT) en MVR
0.0328338
1 Cosplay Token (COT) en MWK
MK3.70637806
1 Cosplay Token (COT) en MZN
MT0.1371294
1 Cosplay Token (COT) en NPR
Rs0.3034444
1 Cosplay Token (COT) en PYG
15.006978
1 Cosplay Token (COT) en RWF
Fr3.105262
1 Cosplay Token (COT) en SBD
$0.01766158
1 Cosplay Token (COT) en SCR
0.03055904
1 Cosplay Token (COT) en SRD
$0.08234202
1 Cosplay Token (COT) en SVC
$0.01869166
1 Cosplay Token (COT) en SZL
L0.0368039
1 Cosplay Token (COT) en TMT
m0.007511
1 Cosplay Token (COT) en TND
د.ت0.006289926
1 Cosplay Token (COT) en TTD
$0.01450696
1 Cosplay Token (COT) en UGX
Sh7.322152
1 Cosplay Token (COT) en XAF
Fr1.210344
1 Cosplay Token (COT) en XCD
$0.0057942
1 Cosplay Token (COT) en XOF
Fr1.210344
1 Cosplay Token (COT) en XPF
Fr0.218892
1 Cosplay Token (COT) en BWP
P0.03032298
1 Cosplay Token (COT) en BZD
$0.004292
1 Cosplay Token (COT) en CVE
$0.2035481
1 Cosplay Token (COT) en DJF
Fr0.379842
1 Cosplay Token (COT) en DOP
$0.13470442
1 Cosplay Token (COT) en DZD
د.ج0.27928044
1 Cosplay Token (COT) en FJD
$0.00487142
1 Cosplay Token (COT) en GNF
Fr18.49852
1 Cosplay Token (COT) en GTQ
Q0.01635252
1 Cosplay Token (COT) en GYD
$0.44696888
1 Cosplay Token (COT) en ISK
kr0.259666

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Cosplay Token

¿Cuánto vale Cosplay Token (COT) hoy?
El precio en vivo de COT en USD es de 0.002146 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de COT en USD?
El precio actual de COT en USD es de $ 0.002146. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Cosplay Token?
La capitalización de mercado de COT es de $ 846.29K USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de COT?
El suministro circulante de COT es de 394.36M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de COT?
COT alcanzó un precio ATH de 0.20071997640034067 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de COT?
COT vio un precio ATL de 0.001063216445440777 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de COT?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para COT es de $ 9.15K USD.
¿COT subirá más este año?
El precio de COT podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de COT para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:08:24 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Cosplay Token (COT)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

